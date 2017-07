Se intorc ploile. S-a emis un COD GALBEN pentru perioada urmatoare

Dupa mai multe zie in care caldura a fost elementul central, din punct de vedere meteorologic, vremea schimba foaia, in mare parte din tara. Iar canicula va lasa locul ploilor si a vijeliilor.

In acest sens, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au facut publica, luni la praz, o avertizare COD GALBEN, prin care se anunta un interval cu ploi insemnate. Chiar daca Bucuresitul nu se afla sub umbrela acestei atentionari, specialistii spun ca sud-estul tarii nu va scapa in totalitate de ploi.

Concret, CODUL GALBEN de vreme instabila va intra in vigoare in aceasta seara, la ora 20 si va ramane valabil pana miercuri dimineata, adica pana pe 26 iulie, la ora 03. In perioada mentionata vor aparea “intensificari ale vantului cu aspect de vijelie, frecvente descarcari electrice, averse ce vor avea si caracter torential si caderi de grindina“, iar “in intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 20…25 l/mp si punctiform 50…60 l/mp”, din cate au transmis meteorologii.

Va spuneam ca nici restul zonelor nu scapa de ploi. Conform ANM, “astfel de fenomene se vor semnala si in regiunile estice si sud-estice, dar pe spatii mai restranse, indeosebi in a doua parte a zilei de marti (25 iulie) si in prima parte a noptii de marti spre miercuri (25/26 iulie)”.