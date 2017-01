Se intorc ninsorile, inclusiv in Capitala. Vantul va sufla cu putere in unele zone

In orele urmatoare, in peisaj vor reveni ninsorile, uneori insotite de vant puternic, motiv pentru care specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au facut publice mai multe informatii in privinta schimbarilor vremii din perioada urmatoare.

In prima faza va spunem ca peste cateva ore va intra in vigoare o informare meteo de vant si ninsori slabe, fenomene care se vor semnala si in Bucuresti, incepand cu ora 23. Din cate spun specialistii, precipitatiile vor fi mai slabe cantitativ, comparativ cu zilele trecute, cand strazile Capitalei au fost acoperite cu un strat semnificativ de zapada. Va ninge atat in Bucuresti, cat si in sudul Munteniei, in Oltenia, Banat, precum si in Dobrogea. Totodata, trebuie spus ca atat in Capitala, cat si pe raza judetelor aflate in sudul si sud-estul Romaniei vantul isi va face simtita din plin prezenta- foarte posibil sporind senzatia de frig – fiind asteptate rafale de pana la 50 km/h, mai puternice, adica de peste 60 km/h, in judetele Ialomita, Buzau, Braila, Tulcea si Vrancea. Din cate spun meteorologii, acestea sunt coordonatele vremii pana catre mijlocul saptamanii, adica pana miercuri, 18 ianuarie, la ora 20.

De asemenea, ANM a anuntat faptul ca din aceasta noapte, de la ora 23, si pana marti la amiaza, la ora 14, va fi valabil un COD GALBEN de vant si ninsori moderate, temporar viscolite, fenomene meteo ce se vor semnala pe raza judetelor Caras-Severin, Mehedinti, Calarasi si Constanta. Acolo, vantul ar putea depasi 55-60 km/h, urmand sa apara intervale cu ninsori moderate si viscolite. Nu in ultimul rand, specialistii spun ca pe raza zonei de sud-est a judetului de la malul marii sunt asteptate si precipitatii mixte, in intervalul amintit.

