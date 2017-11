Se intorc ministrii comunisti!

Desi este sincer inamorat de oaie, Petre Daea i-a facut loc intr-un coltisor al inimii sale si lui Angelo Miculescu – fost membru PCR de frunte si socru al unui alt personaj celebru: Adrian Nastase.

La drept vorbind, amorul lui Daea pentru oaie se explica din moment ce oaia este o adevarata comoara: ne da lapte, carne, lana. In ceea ce-l priveste pe Angelo Miculescu, acesta fiind decedat nu mai da la nimeni nimic, dar o fi dat si el destul in vremea cand era membru in CC al PCR , ministru si vice-premier in guvernul ceausist – deci mare nomenclaturist mare. Sigur este ca i-a dat-o lui Adrian Nastase (un simplu aspirant la pozitia de nomenclaturist la aceea vreme) pe fiica sa Dana si se poate presupune ca l-a omenit cu ceva si pe finul numit Petre Daea. Nu de alta, dar prea ii pastreaza Daea o amintire aleasa fostului demnitar ceausist. Iar ca dovada ca iubirea adevarata nu moare, Daea a si postat un bust al lui Angelo Miculescu pe culoarele Ministerului Agriculturii. Cum acelasi Daea spune ca oaia este ”o statuie vie”, n-ar fi rau ca la poalele bustului lui Miculescu sa amenajeze o mini-pajiste care sa fie pusa la dispozitia unei mioare. Daea nu numai ca si-ar aduce asa cele doua iubiri impreuna, dar va si ramane in memoria nationala drept autorul celui mai inedit grup statuar vazut in vreun minister.