Se intampla in Romania: vor sa mute un drum pentru a nu trece printr-o…fabrica !

Traseul Drumului Expres Craiova – Pitesti trece prin fabrica pe care Grupul Prysmian a construit-o la Slatina, potrivit studiului de fezabilitate vechi din 2007, insa reprezentantii autoritatilor spun ca proiectul final prevede ocolirea noii constructii.

Actual

a portiune a Drumului Expres Craiova – Pitesti ocoleste municipiul Slatina printr-o zona in care este, in prezent, construita o fabrica a Grupului Prysmian, inaugurata chiar la inceputul acestei luni, in Parcul industrial al orasului. Potrivit documentului, din 2007, drumul trece exact prin mijlocul acestei fabrici, prin urmare reprezentantii autoritatilor locale si judetene planuiesc deja sa mute drumul. Asa zice si primarul Slatinei, Emil Mot: „Traseul drumului expres Craiova – Pitesti trece pe langa fabrica celor de la Prysmian. Intr-adevar, in actualele schite, se suprapune pe terenul Parcului Industrial, dar in final n-o sa treaca prin parc, ci prin spatele fabricii. Am avut discutii si cu cei de la CNAIR, saptamana trecuta, si drumul nu va trece prin Prysmian”.