Se infiinteaza Academia iei

Prima Academie a iei din Romania va lua fiinta in localitatea harghiteana Tulghes, locuita preponderent de romani, si va avea rolul de a pastra si a transmite mai departe traditiile si portul popular.

Prima intalnire de lucru pentru concretizarea acestui proiect a avut loc la muzeul etnografic din localitate, la eveniment fiind prezenti mestesugari din zona, oameni de cultura din Harghita, Iasi si Neamt, dar si initiatoarea comunitatii online La Blouse Roumaine, Diana Andreea Tanasescu. Ideea infiintarii unei Academii a Iei, in fapt un centru de tesaturi si cusaturi traditionale, ii apartinei unei tinere din Tulghes, Cristina Timariu, care isi doreste ca aceasta sa fie punctul de plecare in pastrarea traditiilor si a identitatii nationale. “IA AcademIA este infrastructura sufletului nostru, asa am concluzionat. IA AcademIA este momentul de la care pornim pentru a concretiza pastrarea traditiilor, pastrarea identitatii nationale, pentru a trage un semnal de alarma ca trebuie sa fim respectati ca natiune pentru a nu mai permite nimanui sa ne fure identitatea, modelele, pentru a nu mai vedea designeri care ne fura ia, ne fura traditia si identitatea, pana la urma”, a declarat Cristina Timariu.