Se inchide robinetul angajarilor la stat

Guvernul a decis blocarea angajarilor la stat in speranta eficientizarii actului administrativ.

Intens dezbatuta in ultima vreme, masura a fost discutata in sedinta de guvern de ieri. ”Nu dam pe nimeni afara. Pur si simplu se blocheaza angajarile si incercam si vom reusi sa eficientizam actul administrativ, daca este vorba despre reorganizare, despre descentralizare. Aparatul birocratic a devenit din ce in ce mai mare si se angajeaza in fiecare zi. Sunt cereri si sute, si sute de oameni. (…) Repet, nu dam pe nimeni afara, dar va fi un inventar foarte clar pentru cei care lucreaza la stat. Ar trebui sa lucreze la stat, dar si pentru stat si vom eficientiza actul administrativ si practic eficienta lucrarilor”, a precizat premierul Tudose pe tema. Seful Guvernului a adaugat si ca ministrii au derogare de la noua regula pentru ”zonele sensibile” in care nu exista personal suficient, fapt anuntat de altfel de premierul Tudose si inaintea dezbaterii finale a proiectului: ”Va exista posibilitatea ca in orice moment ministrul de profil, pe baza unui memorandum justificat, sa poata sa faca angajari pentru ca nu putem bloca orice angajare in conditiile in care, stiu eu, la o statie de pompieri, ca sa dau un exemplu, sau la un dispensar sau la o scoala se pensioneazã doi-trei oameni”.