Se inchide cel mai mare circ din lume

Circul Barnum, infiintat in SUA in 1871, a anuntat ca-si va inchide portile in luna mai, dupa 146 de ani de spectacole.

Circul, oficial denumit Ringling Bros. and Barnum and Bailey Circus, urmare a mai multor fuziuni, a explicat ca nu mai poate supravietui financiar, mai ales dupa 2015, cand a fost obligat, in urma organizatiilor pentru apararea animalelor, sa renunte la spectacolele cu elefanti, piesa de rezistanta a circului. In urma unor materiale video difuzate de organizatia People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), in care apar dresori care maltrateaza elefanti, a fost luata aceasta decizie, chiar daca ulterior a existat un proces castigat de Barnum, in care s-a dovedit ca asociatiile pentru apararea animalelor au recurs la martori mincinosi. Lipsa de apetenta a publicului pentru spectacole in care apar animale salbatice si scaderea vanzarilor de bilete si-au spus insa cuvantul. Bernum va mai organiza 30 de spectacole in SUA in acest an iar ultimul va avea loc in 21 mai, la Uniondale, aproape de New York.