Se confirma: Dragnea va merge la DNA

Informatia aparuta recent – pe surse – si-a gasit confirmare chiar din partea sefului PSD, in aceasta ultima zi a saptamanii.

Liviu Dragnea a anuntat ca luni se va prezenta la Directia Nationala Anticoruptie, dar nu a dat si detalii cu privire la cauza sau la calitatea in care va merge la DNA. “Nu e nicio surpriza, am spus-o de la inceput, tot acel circ n-ar avea rost daca eu n-as fi chemat acolo, o sa merg, maine”, a punctat seful PSD, la sosirea la Romexpo, la Congresul TSD, in cadrul caruia tinerii pesedisti isi vor alege liderul.

Totodata, e de mentionat ca Liviu Dragnea a negat varainta ca ar fi fost citat la DNA in aceasta vineri, cum se speculase inten in cursul zilei respective.