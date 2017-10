Se aplica de joi. Ministrul lamureste cine beneficiaza de legea privind recursul compensatoriu

In scurta vreme intra in vigoare legea privind recursul compensatoriu, care se aplica detinutilor care si-au executat pedeapsa in conditii “necorespunzatoare”.

Aflat la Parlament, ministrul Justitiei a sustinut ca “sunt pregatite” Comisiile din penitenciare si ca se stie exact cati detinuti vor redeveni liberi inca de joi, adica din prima zi a aplicarii legii. “La 30 de zile executate in penitenciare, evident in conditii necorespunzatoare, detinutul are beneficiul unui numar de 6 zile care se considera efectiv executate”, a explicat ministrul, de la Parlament.

Tudorel Toader a adaugat ca “stim exact cati detinuti vor dobandi maine vocatie la liberare conditionata si vor merge in Comisie (…) nu va fi nicio clipa de intarziere”.