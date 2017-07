Se anunta un nou val de ploi si vijelii

Dupa ziua precedenta, cand au fost ploi insemnate in Bucuresti, dar si in alte zone din tara, furtunile curmand o viata, la Braila, si provocand pagube materiale insemnate, cei mai multi sperau ca vestile despre vreme sa se imbunatateasca. Mai ales ca la momentul de fata cerul Capitalei e albastru, iar soarele straluceste ca intr-o zi senina de vara.

Doar ca lucrurile nu par sa stea deloc asa, cel putin daca citim informatiile continute de cea mai recenta avertizare facuta publica din directia Administratiei Nationale de Meteorologie. Este vorba despre un COD GALBEN de vreme rea, care va intra in vigoare in aceasta seara, la ora 20, si va ramane valabil pana joi la aceeasi ora.

In intervalul mentionat, specialistii se asteapta sa apara episoade de instabilitate atmosferica – adica averse torentiale, cu descarcari electrice frecvente, vant cu intensificari ce se pot transforma in vijelii, dar si grindina. Zonele in care se vor produce aceste fenomene meteo sunt colorate cu galben pe harta atasata – si anume Muntenia (inclusiv Bucurestiul-n.n), Moldova, dar si local in Carpatii Orientali si Meridionali. Meteorologii spun ca “in intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 20…25 l/mp si punctiform 50…60 l/mp”.

Asadar, e bine sa aveti in vedere anuntul meteorologilor, astfel incat sa nu uitati acasa umbrelele sau pelerinele de ploaie!