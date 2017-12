Se anunta schimbari la varful unor prefecturi

Printre demersurile avute in vedere, in cursul zilei de miercuri, in cadrul sedintei saptamanale a Guvernului se numara si una ce vizeaza cateva schimbari la nivelul conducerii unor prefecturi.

Concret, s-au detasat sau, dupa caz, incetat detasarile unor reprezentanti ai Guvernului in teritoriu. Din cate se anunta dinspre Palatul Victoria, noul prefect de Braila va fi George-Adrian Paladi, care o va inlocui pe Madalina Cochino. De asemenea, Dorin Otrocol va prelua sefia Prefecturi Galati, in timp ce Gabriel-Aurelian Panaitescu va ocupa functia publica de inspector guvernamental.

Nu in ultimul rand, Daniela-Petronela Lozneanu ii va succede in fucntia de subprefect al judetului Botosani Danielei Beclea.