Se anunta rectificare bugetara pozitiva, in noiembrie. Ce ministere primesc bani in plus

Ministerul condus de Ionut Misa anunta o a doua rectificare bugetara pozitiva in acest an.

Mai exact, seara trecuta s-a facut public faptul ca “rectificarea bugetară finalizată în luna noiembrie a acestui an este una pozitivă, are la bază consultări premergătoare cu toate ministerele şi s-a realizat cu încadrarea în deficitul de 2,96% din PIB”.

Totodata, din comunicatul remis dinspre MFP reiese ca vor primi bani in plus Ministerele Muncii (630, 9 milioane de lei per sold), Afacerilor Interne (363, 5 milioane de lei per sold), Transporturilor (293,9 milioane de lei per sold), Sanatatii (281 milioane de lei per sold), Justitiei, (232,1 milioane de lei per sold) si Educatiei (30 milioane de lei per sold).

La polul opus se situeaza Ministerul pentru Mediul de afaceri, cel al Finantelor, al Dezvoltarii, al Culturii si al Mediului, in cazul carora se anunta diminuari de fonduri.

Acest proiect al Ordonantei de Urgenta privind noua rectificare bugetara din acest an, a doua, urmeaza sa se afle pe ordinea de zi a viitoarei sedinte a Executivului.