Se anunta proteste ale angajatilor din penitenciarele autohtone

Luna august incepe cu un protest. Demersul apartine angajatilor din inchisorile din subordinea ANP-ului.

Salariatii au recurs la acest gest – despre care reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor subliniaza cat se poate de clar ca este unul pe durata nedeterminata – fiind nemultumiti de “lipsa de interes a Guvernului in ceea ce priveste rezolvarea problemelor din penitenciare” – printre care se numara imbunatatirea conditiilor de munca, dar si aplicarea unor demersuri menite sa protejeze angajatii din acest sistem.

In prima faza, chiar de la 1 august, s-a luat hotararea ca angajatii din penitenciare sa nu mai faca ore suplimentare si “alte atributii decat cele specifice functiilor ocupate”, dar si pichetari la penitenciare. Mai mult, se are in vedere ca fiecare angajat sa actioneze Guvernul in justitie, “pentru obligarea acestuia la aplicarea unor masuri concrete privind asigurarea unor conditii de munca decente”, din cate au transmis reprezentantii FSANP.

In cazul in care nici asa nu vor obtine raspunsul dorit, angajatii din sistemul de penitenciare au de gand sa mearga in fata sediului ANP, al Ministerului Justitiei si al Guvernului Romaniei.