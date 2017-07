Se anunta noi ploi in orele urmatoare. Codul galben, actualizat

In aceasta dimineata, meteorologii au facut publica o actualizare a atentionarii COD GALBEN, anuntand ca si in orele urmatoare ploile vor fi insemnate cantitativ in anumite zone ale tarii.

Concret, se anunta ca pe toata durata zilei de vineri, adica intre orele 10 si 23, in sud-est si est vor continua sa cada precipitatii, iar in special si centrul si estul Moldovei vor fi episoade de instabilitate atmosferica accentuata, ceea ce inseamna ca aversele vor avea caracter torential. Si ca ploile vor fi cu fulgere si insotite de vant cu intensificari de scurta durata. De asemenea, spun meteorologii, este posibil sa apara si grindina.

Judetele colorate cu galben pe harta atentionarii raman cele din ziua precedenta, Galati, Braila, Ialomita, Calarasi, Tulcea si Constanta, cu mentiunea ca de aceasta data specialistii spun ca “se vor cumula cantitati de apa ce vor depasi local 30…40 l/mp”.