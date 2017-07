Se anunta cateva zile de foc: COD GALBEN si PORTOCALIU de CANICULA!

Inceputul ultimei luni de vara va fi unul canicular, in acest sens specialistii in materie de meteorologie emitand mai multe avertizari.

In prima faza, suntem informati dinspre ANM ca marti, 1 august, va fi in vigoare un COD GALBEN de canicula si disconfort termic, meteorologii mentionand ca valul de caldura (resimtit si la momentul de fata inclusiv in Capitala -n.n) va ajunge sa cuprinda mai toata tara, in Banat, Crisana, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei si in sud-vestul Olteniei fiind anuntata canicula – cu termometrele ce vor arata frecvent maxime de 35-37 de grade- si disconfort termic- si anume ca indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitati si este posibil sa il si depaseasca.

Valul de caldura nu doar ca nu se va mai domoli de miercuri incepand, ci va si spori. Pe 2 si 3 august specialistii spun ca valul de caldura va cuprinde toata Romania, iar noptile temperaturile nu vor fi mai mici de 20 de grade. Mai mult, este valabila o avertizare COD PORTOCALIU indeosebi in partea de vest a tarii. “In Banat, Crisana, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei si in sud-vestul Olteniei disconfortul termic va fi deosebit de accentuat si se vor inregistra temperaturi maxime cuprinse frecvent intre 36 si 39 de grade”, transmit specialistii de la ANM.

Totodata, in aceste doua zile, de 2 si 3 august, este valabil si un COD GALBEN de canicula, Muntenia, Dobrogea, in nordul si estul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, Moldova, unde maximele anuntate vor ajunge la 35-37 de grade, iar disconfortul va fi ridicat.