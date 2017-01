Se anunta alte ninsori in Capitala, dar si COD PORTOCALIU de viscol in judete din est si sud-est

Pregatiti-va pentru un nou val de ninsori, dar si de viscol! Daca in Bucuresti si 11 judete din sud, sud-est si est sunt anuntate precipitatii specifice, pana la urma, anotimpului in care ne aflam, lucrurile par sa fie mult mai serioase in alte judete, de vreme ce avertizarea care le cuprinde pe acestea din urma nu mai e COD GALBEN, ci PORTOCALIU.

Insa revenind la prognoza pentru Bucuresti, din cate au precizat reprezentantii Administartiei Nationale de Meteorologie, incepand din aceasta seara, de la ora 21 si pana miercuri la aceeasi ora, se asteapta sa apara ninsori moderate, dar viscolite local de rafale de pana la 60 km/h. Si nu doar in Capitala, ci si in geberal in sud-estul si estul tarii, adica in Muntenia si Moldova, zona Carpatilor de Curbura, dar si temporar in Dobrogea.

Cu mult mai rea se va dovedi, din cate spun meteorologii, vremea in judetele Constanta si Tulcea, unde, pe durata avertizarii CODULUI PORTOCALIU, adica intre 10 ianuarie, ora 22 si 11 ianuarie, ora 8, vor reveni ninsorile, care vor fi viscolite puternic, de rafale cu viteze de 70-80 km/h. Grav este ca se asteapta sa cada si precipitatii mixte, care sa favorizeze aparitia poleiului, ceea ce ar putea da mari batai de cap soferilor, dar si pietonilor pana la urma.

O alta avertizare colorata in portocaliu devine valabila peste mai putin de 12 ore, adica marti, la ora 23. Conform ANM, incepand cu noaptea de marti spre miercuri si pana in dupa-amiaza zilei de 11 ianuarie, adica pana la ora 15, se va semnala viscol pe raza judetelor Calarasi, Ialomita, Braila, Buzau si Vrancea. Specialistii spun ca vantul poate atinge si 70-80 km/h, troienind zapada si reducand puternic vizilitatea, pana sub limita a 50 de metri.

Asadar, mare atentie la schimbarile vremii, indeosebi in cazul in care planuiti sa plecati la drum in zonele aflate sub avertizari meteo.