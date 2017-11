Scumpiri uluitoare, in pragul sarbatorilor de iarna

Cu o luna inaintea Sarbatorilor de iarna, pretul alimentelor au explodat. Ouale, carnea, untul si multe alte produse de baza costa chiar si cu 50% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Majorarea accizei la combustibili este, in opinia analistilor economici, principalul motiv al scumpirilor.

Desi nu ne apropiem de sarbatoarea Pastelui, ci de cea a Craciunului, pretul oualor a crescut considerabil in ultimele doua luni. Cu aceeasi bani pentru care la finele lunii septembrie puteam cumpara 10 oua, acum putem putem lua numai sase. Valul de scumpiri din industria alimentara este pusa de analistii economici pe seama avansului costurilor pe care trebuie le suporte producatorii. ”Sa nu uitam ca s-a majorat acciza la combustibili si vom gasi cheltuielile de transport, au mai aparut niste taxe micute si se vor reflecta in costuri”, spune Adrian Benta, consultant fiscal. Indiferent de explicatii, un lucru este cert: costul mesei de Craciun de anul acest va fi sensibil mai mare fata de anul trecut.

Romanul, lovit direct in stomac

Concret, pretul legumelor si al conservelor de legume, pe segmentul „Alte legume si conserve de legume” a crescut cu 7,66%, in timp ce ouale s-au scumpit cu 6,63%, fructele proaspete cu 6,19% si cartofii cu 5,41%. Scumpiri au fost consemnate si in cazul untului (+4,80%), fructelor si conservelor de fructe (+2,54%) si produselor lactate (+1,07%) si branza de oaie (telemea), de 1,05%. Pe segmentul marfurilor nealimentare, pretul energiei electrice a urcat cu 6,94%, al combustibililor cu 3,47% si al energiei termice cu 1,96%.

Pe de alta parte, cele mai mari scaderi au fost consemnate la transportul aerian (-1,23%), citrice si alte fructe (-1,16%), zahar (-0,42%), malai (-0,12%) si tarifele la telefonie (-0,2%).

Pe total marfuri alimentare, preturile au crescut cu 1,28%, in octombrie fata de luna precedenta, iar cele nealimentare au urcat cu 1,74%. La servicii, preturile au crescut cu 0,16%. Preturile de consum au continuat sa creasca in luna octombrie a acestui an, rata anuala a inflatiei urcand la 2,6%, de la 1,8% in septembrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,52% si a celor nealimentare cu 3,26%.

„Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (noiembrie 2016 — octombrie 2017) fata de precedentele 12 luni (noiembrie 2015 — octombrie 2016), calculata pe baza IPC, este 0,7%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 0,6%”, precizeaza INS.

BNR a revizuit in crestere la 2,7% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, de la 1,9% anterior. Pentru finalul anului 2018, BNR estimeaza o rata a inflatiei de 3,2%, similar prognozei anterioare, iar pentru finalul celui de-al treilea semestru din 2019 se asteapta la o rata a inflatiei de 3,1%. Conform BNR, depasirea limitei superioare a intervalului tintei in prima parte a anului 2018 se datoreaza in principal unor efecte statistice de baza asociate unor reduceri de taxe si impozite indirecte la inceputul anului 2017, evolutiei anticipate a componentelor exogene, dar si acumularii de presiuni inflationiste asociate mediului intern, la nivelul inflatiei de baza. Calculata la taxe constante, rata inflatiei va atinge 3,3% in decembrie 2017, 3,1% la sfarsitul anului viitor si 2,9% la orizontul prognozei, septembrie 2019.