Scumpirea oualor, la Consiliul Concurentei

Concret, nimeni nu poate sa explice de ce s-au scumpit ouale si carnea, inclusiv Ministerul Agriculturii nu a gasit date care sa justifice aceste cresteri de preturi.

Si Petre Daea, ministrul Agriculturii, spune ca alimentele din magazine s-au scumpit nejustificat si a anuntat ca asteapta explicatiile Consiliului Concurentei privind cresterea preturilor la carne si oua. „Am cerut sprijinul celor de la Concurenta, care au si specialisti in domeniu si sunt si abilitati sa analizeze daca se intampla si altceva pe piata. Noi, ca minister, nu avem instrumente si nici prevederi legale sa intervenim pe piata sa schimbam preturile. Asteptam analiza si raspunsul pe care trebuie sa ni-l dea cei care se ocupa de aceasta piata, la produsele la care li s-au ridicat preturile, la oua, la carne, la produsele din lapte”, precizat ministrul, aflat la Sibiu pentru lansarea campaniei “Alege oaia”. De la inceputul lunii noiembrie, pretul oualor a crescut chiar si cu 50% in magazine, producatorii punand aceasta situatie pe seama unei scaderi a productiei odata cu racirea vremii, dar si pe seama crizei de pe piata europeana. Pana acum retelele marilor magazine nu au comentat in vreun fel aceasta situatie, desi multi fermieri le acuza ca au scumpit mancarea.