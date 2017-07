Scriitorul Augustin Buzura, condus pe ultimul drum cu onoruri militare

In prezenta familiei, a cunoscutilor, dar si a colegilor de breasla, Augustin Buzura a fost condus pe drumul fara de intoarcere, cu onoruri militare – avand in vedere ca in urma cu 17 ani fusese distins cu Ordinul National “Pentru Merit” in grad de mare cruce.

Omul de cultura isi va dormi somnul de veci in Cimitirul Bellu. La ceremonia funerara au fost prezenti, printre altii, fiica, Ana Maria, fiul, precum si nora – Daniela Zeca Buzura, dar si ginerele lui Augustin Buzura, George Maior, actualul ambasador roman la Washington, precum si fostul ministru al Educatiei, Ecaterina Andronescu.

Prozator si eseist, membru titular al Academiei Romane de aproape un sfert de veac, Augustin Buzura a pierit la varsta de 78 de ani.