Scriitorii din parnaie sunt salvati, primesc 30 de zile libere per volum

Proiectul de lege al UDMR care prevede ca un condamnat poate fi eliberat conditionat dupa executarea a jumatate din pedeapsa, fata de doua treimi cat prevede Codul Penal in prezent, si ca in cazul elaborarii de lucrari stiintifice publicate, se considera 30 de zile executate pentru fiecare lucrare, a fost adoptat tacit de Senat.

Practic, mai e un pas, tinand cont de faptul ca forul decizional este Camera Deputatilor si treaba e ca si rezolvata. Culmea, aceasta prevedere trece fara probleme dupa scandalul declansat in urma operelor unor intelectuali celebri care au scris cate o biblioteca in parnaie. Dintre acestia amintim Dinel Staicu (10 bucati), Dan Diaconescu (5 bucati), , Marius Locic (3 bucati), Ioan Niculae (3 bucati), Gigi Becali (5 bucati), Ioan Becali ( 3 buc), Gheorghe Netoiu (4 bucati), Florentin Scaletchi (3 buc) sau Miron Mitrea (2 buc). Desigur, toate opurile de mai sus au ditamai valoarea stiintifica si reprezinta un bun exemplu pentru viitorii scriitori ce se vor naste in parnaile patriei. Ca sa fim foarte clari, vom spune ca proiectul de lege prevede ca, “in cazul elaborarii de lucrari stiintifice publicate, sau inventii si inovatii brevetate, se considera 30 de zile executate, pentru fiecare lucrare stiintifica, inventie sau inovatie”. Si ceva ne spune ca nu va dura muta vreme si vom avea parte si de un val important de inventatori copti la Jilava sau Rahova.