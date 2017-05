Scobitul in nas intareste imunitatea

Potrivit unui studiu realizat de o echipa comuna de cercetatori de la un numar de universitati de prestigiu, inclusiv Harvard si Massachusetts, scobitul in nas si ingestia ulterioara a mucusului pot fi bune pentru sanatatea omului. Oamenii de stiinta gasesc ca secretiile nazale ajuta la „intarirea sistemului imunitar“ si pot evita aparitia unor infectii respiratorii, ulcere si chiar HIV. Mai mult, parintii nu ar trebui sa-si descurajeze odraslele sa stea cu degetele in nas, asta desi sfatul ar putea fi valabil si viceversa, multi adulti avand astfel de obiceiuri dizgratioase. Autorii studiului spun ca ingerarea secretiilor nazale poate fi buna pentru dinti, dar si pentru starea generala de sanatate, deoarece acestea beneficiaza de un „rezervor bogat de bacterii bune“. Potrivit cercetarii, publicate in revista Societatii Americane de Microbiologie, nu numai ca mucusul contribuie la mentinerea unei danturi curate, dar acesta ajuta sistemul imunitar sa lupte impotriva infectiilor respiratorii, ulcere gastrice si HIV. Culmea este ca oamenii de stiinta au in plan crearea unei paste de dinti pe baza de mucus, in incercarea de a recrea beneficiile (incredibile) ale ingerarii acestuia.