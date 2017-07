Scoala cu locuri de fumat pentru elevi

Incredibil, copiilor in varsta de cel putin 15 ani, elevi la o scoala din Sydney, Australia, le este permis sa fumeze.

Unitatea de invatamant Warakirri College a creat locuri special amenajate pentru fumat dedicate elevilor cu varste cuprinse intre 15 si 22 de ani, ai caror parinti sunt dependenti de droguri sau se afla in inchisoare. Pe langa acestia, se mai adauga si elevii care au fost inchisi in centre de reeducare sau cei care au fost obligati sa isi paraseaca domiciliul. Directoarea scolii, Carolyn Blanden, le permite adolescentilor sa fumeze in speranta ca acestia vor frecventa, astfel, cursurile. “La scoala pe care o conduc poti sa vii cu parul vopsit albastru sau sa porti accesorii metalice pe fata. Si daca simti nevoia sa fumezi, poti sa o faci”, a declarat aceasta. De regula, astfel de elevi sunt respinsi de catre scolile publice. Multi dintre ei sunt victime ale violentei domestice.