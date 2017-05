Schweighofer renunta la exploatarea padurilor virgine

Compania Holzindustrie Schweighofer ar fi fost de acord sa inceteze exploatarile forestiere in padurile virgine si seculare pe care le detine si sa le puna sub protectie. Anuntul a fost facut de ONG-ul Agent Green.

Astfel, dupa 10 ani de negocieri intre Holzindustrie Schweighofer si Gabriel Paun, fondatorul Agent Green, firma austriaca a decis in sfarsit sa faca studii pentru a-si evalua propriile paduri. Acolo unde vor fi identificate dovezi stiintifice ca au mai ramas paduri virgine, cvasivirgine si seculare, compania va inceta permanent orice lucrari silvice pentru a proteja flora si fauna. Potrivit aceluiasi ONG, Holzindustrie Schweighofer detine 14.666 de hectare de paduri in judetele Hunedoara, Gorj, Valcea, Prahova, Buzau, Vrancea, Neamt si Suceava. Toate aceste paduri vor fi evaluate in urmatoarele luni de experti propusi de Agent Green. Acolo unde vor fi identificate paduri seculare, paduri virgine si cvasivirgine vor fi realizate studii care vor sta la baza amendarii amenajamentelor silvice aflate in derulare spre a oferi protectie totala padurilor.