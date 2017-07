Schimbarile climatice ne lasa fara cafea

Este concluzia autoritatilor columbiene la primul Forum mondial al tarilor producatoare de cafea, care se desfasoara la Medellin.

“Toata lumea va fi afectata. Cafeaua este foarte sensibila la cele mai mici variatii de temperatura. Pe masura ce temperatura va creste, toate tarile vor fi afectate”, a declarat brazilianul José Sette, directorul executiv al Organizatiei Internationale a Cafelei (ICO), care reuneste 43 de tari exportatoare si sapte importatoare. ICO subliniaza ca, de doi ani, productia mondiala este inferioara consumului. Intre lunile octombrie 2015 si septembrie 2016, au fost consumati 151,3 milioane saci de cafea cu o greutate de 60 de kilograme fiecare, ceea ce reprezinta un deficit de 3,3 milioane saci comparativ cu supraproductia din anii precedenti. Incepand din 2012, consumul de cafea cunoaste o crestere medie anuala de 1,3%, dar suprafetele cultivabile ar putea sa se reduca la jumatate in 2050, din cauza cresterii temperaturilor care favorizeaza dezvoltarea unor maladii ce afecteaza arborele de cafea. In 2016, Brazilia a recoltat 51,4 milioane saci de cafea, dar in acest an se preconizeaza o recolta in scadere cu 11,3%. O estimare pentru primul trimestru din 2017 a Organizatiei Internationale a Cafelei (ICO) arata ca aproximativ 25 de milioane de familii din 60 de tari traiesc de pe urma productiei de cafea, o piata de 100 de miliarde de dolari la nivel mondial.