Schimbari – partiale- ale procedurii de control, la RATB

Daca pana acum controlorii urcau de la o anumita statie si incepeau sa ceara pasagerilor, pentru control, cardurile RATB, cat sa verifice daca au validat calatoria sau daca au abonament valabil, mai nou se are in vedere o schimbare a procedurii.

Concret, din cate s-a anuntat vineri din directia Regiei de Transport, este vorba despre un program-pilot, pe durata desfasurarii caruia, in orele de varf – si anume intre 6-9 si 17-19 – controlorii vor fi in statiile aglomerate, dar vor verifica titlurile de calatorie la urcarea calatorilor in vehicule. In cazul in care se constata ca sunt persoane care nu au titluri de calatorie, acestea vor fi indrumate catre centrele de unde isi pot cumpara “bilete”.

La finele lunii, mai-marii Regiei vor evalua rezultatele ideii si vor decide daca schimbarea partiala e eficienta sau nu.