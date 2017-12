Se propun schimbari la varful Institutului “Marius Nasta”

Pe fondul concluziilor trase urmare a verificarilor pe care le-a facut Corpul de Control al Ministerului Sanatatii (MS) la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Capitala, s-a propus inlocuirea din functie a actualului manager, Georgeta-Gilda Popescu, dar si demiterea directorului economic.

Controlul s-a facut in urma cu aproape doua luni, mai exact in perioada 10-13 octombrie. Iar printre propunerile ce s-au formulat ca urmare a celor constatate in timpul verificarilor, facute publice vineri de MS, se numara aceea ca”va fi sesizata Agentia Nationala de Integritate in vederea verificarii situatiei privind existenta unei posibile stari de incompatibilitate a doamnei manager Prof.Asoc.Dr.Georgeta-Gilda Popescu ca urmare a semnarii contractului de prestari servicii nr.10822/05.09.2016″.

De asemenea, din comunicatul facut public vineri din directia ministerului condus de catre Florian Bodog rezulta ca se propune si sesizarea Curtii de Conturi – “pentru toate deficientele constatate Comisia de control a decis sa inainteze prezentul raport in atentia Curtii de Conturi a Romaniei, pentru efectuarea verificarilor necesare asupra modului de gestionare a fondurilor publice de catre persoane cu atributii specifice comitetului director, pe parcursul anului 2017”.

Se mentioneaza, totodata, ca se propune ca actualul manager al institutului, Georgeta-Gilda Popescu, sa fie schimbat, “pentru nerespectarea obligatiilor managerului in domeniul managementului economico-financiar”, precum si ca se propune demiterea directorului financiar-contabil interimar, Dumitru Daniela, “pentru abateri de la legislatia in vigoare care sunt imputabile membrilor comitetului director, conform prevederilor din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare”.