Schimbare la varful ANAF: Bogdan Stan, inlocuit de la sefia Fiscului

Premierul Tudose a decis schimbarea lui Bogdan Nicolae Stan din fruntea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

O decizie de ultima ora – publicata deja in Monitorul Oficial- indica faptul ca, ulterior eliberarii din functie a lui Bogdan Stan, in locul sau in postura de presedinte -cu rang de secretar de stat – al Fiscului a fost numita Mirela Calugareanu, pana la momentul de fata director executiv pe segmentul Colectare.

Decizia vine dupa mai multe intrevederi pe care Stan le-a avut cu noul prim-ministru, ce au inclus si cateva discutii la Palatul Victoria. Bogdan Stan ajunsese in fruntea ANAF in ianuarie acest an, urmare a hotararii lui Dragos Doros de a parasi fotoliul de presedinte al Agentiei.

sursa foto: Facebook