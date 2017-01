Schiatul in Alpi e pe duca

Mai multe zone din Alpi au fost declarate ca fiind “zone uscate” si mai bine de 50 de resorturi vestite pentru partiile lor de altadata nu mai au voie sa foloseasca tunurile de zapada.

Masura, considerata drept foarte dura, a fost mai intai dispusa de guvernul regiunii Haute-Savoie si are ca argument epuizarea rezervelor de apa destinate intretinerii zapezii pe partiile de schi. Statiunile ar putea folosi apa naturala a unor izvoare din acest lant muntos, numai ca si acestea, in multe locuri, sunt deja complet secate. Aceleasi “simptome” si in partile alpine din Franta sau Italia, dar unde drastica masura inca nu a fost impusa. Teribila lovitura data astfel turismului elvetian, se vorbeste despre mii de vacante anulate, este urmarea fireasca a valului de incalzire globala, spun specialistii, care a determinat complexurile turistice sa forteze folosirea apei pentru a produce si intretine zapada artificiala pe partiile lor. In plus, in Haute – Savoie, in noiembrie si decembrie, nu a cazut nici un fulg de nea. Desigur, inchiderea acestor resorturi a lovit si in muncitori, mai bine de 45.000 de oameni ramanand fara slujbe. Partii din masivul central, din Vosgi sau Jura in Franta arata la fel de pustii ca si cele din Charmey, Elvetia. De altfel, in Charmey nu s-a vazut picior de schior in 2016, an care s-a clasat in primii 10 cei mai caldurosi ani din 1864 incoace. In general, in Elvetia, in iarna trecuta s-au inregistrat temperaturi cu 2,5 grade mai sus decat in iarna precedenta. Cei care vor cu adevarat sa mearga la schi o pot face numai daca urca la inaltimi de peste 2.500 de metri unde zapada naturala este inca prezenta.