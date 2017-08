Scena de striptease, intr-un jurnal de stiri difuzat live la un mare post tv!

In urma cu cativa ani, puteam vedea la defunctul OTV, in miez de noapte, imagini XXX derulate pe ecranele din spatele moderatorului. Iata ca asemenea momente, absolut jenante pentru o televiziune, ajuns sa se petreaca si la case mai mari. Mult mai mari. O femeie facand striptease a putut fi savurata de 3,8 milioane de telespectatori BBC, pe ecranul din spatele pupitrului, in timpul unui jurnal de stiri de dimineata, prezentat de Sophie Raworth. Incidentul s-a consumat in timp ce jurnalista platita cu 200.000 de lire sterline pe an anunta victoria Angliei intr-un meci de cricket. In spatele pupitrului, pe un ecran, colegii din regie au lasat sa curga imagini cu o femeie care se dezbraca la pielea goala. Potrivit presei din Regat, scena respectiva face parte dintr-un film de actiune, insa cu toate acestea imaginile n-aveau ce sa caute acolo, mai ales la ora 10 dimineata. De altfel, colegii din presa au reactionat virulat: “Acest lucru afecteaza grav imaginea BBC. Este absolut neprofesional sa se intampla asa ceva intr-un jurnal live”.