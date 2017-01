Scapam de formularul “blestem”

Liviu Dragnea, a anuntat, ieri, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca a cerut guvernului sa elimine, in aceasta saptamana, „corvoada numita Formularul 088”, care a fost “cosmarul” oamenilor de afaceri si “o povara birocratica”.

„In 2016, Formularul 088 a fost cosmarul oamenilor de afaceri. O povara birocratica, din cauza careia mii de firme romanesti au fost blocate abuziv! De altfel, este prima data, in ultimii 8 ani, cand numarul de firme inchise a fost mai mare decat cel al firmelor infiintate. Am spus, in Programul de guvernare, ca masurile de simplificare si debirocratizare constituie o prioritate pentru noi”, a scris liderul social-democratilor. Indubitabil, Dragnea devine astfel primul om politic care da dovada ca intelege incredibila situatie pe care o provoaca acest formular care, chiar daca era completat ireprosabil, ulterior era dublat si de un interviu la sediul ANAF, lucru unic in Europa, daca nu chiar in lume. Multi oameni de afaceri s-au exprimat impotriva “formularului-cosmar” care, printre altele, crea impresia ca orice businessman este un infractor, desi ANAF sustinea ca urmarea firmele infiintate pe numele unor pensionari nonagenari sau chiar pe numele unor oameni ai strazii. Insusi presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania, AOAR, Florin Pogonaru, initiatorul construirii mall-ului Veranda de la Obor, a avut mari probleme din cauza formularului blestemat. El sustine ca ANAF spune ca orice firma care are in Consiliul de Administratie un pensionar este penalizata sever, riscand sa-si piarda codul de TVA, pentru ca un pensionar este periculos. “Nimeni nu se gandeste ca mai exista si oameni de afaceri cinstiti, care isi duc afacerile in mod normal inainte. Daca aveti ghinionul, si eu l-am avut, sa va mutati sediul unei firme in aceeasi cladire de la un etaj la altul automat treci la completarea formularului 088 unde nu stii care sunt criteriile de risc, nu stii ca daca ai pensionari poti sa o patesti, nu stii ca nu are nicio importanta ca acea firma functioneaza de 20 de ani, de 20 de ani a depus la Fisc toate documentele necesare si a ramas fara cod TVA”, a declarat, anul trecut, presedintele AOAR.

Dusmanul 088

Formularul 088 ii incurca foarte mult pe antreprenori. Conform reprezentantilor Finexpert, exista cateva probleme practice pe care contribuabilii le pot intampina la completarea formularului 088 – Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA. Mai exact, pentru acest document nu exista instructiuni de completare si, de asemenea, nu este transparenta procedura de evaluare si analiza a informatiilor completate in formularul 088. In plus, contribuabilii pot intampina dificultati tehnice la completarea “PDF-ului inteligent”, adica al formularului electronic al declaratiei 088. Mai mult decat atat, introducerea formularului 088 are drept consecinta cresterea gradului de birocratizare si presupune costuri administrative suplimentare pentru companii. Declaratia 088 a fost introdusa prin Ordinul ANAF nr. 112/2015, fiind utilizata din 1 februarie 2015 de catre firmele care solicita inregistrarea in scopuri de TVA.