Scandalul momentului: cocaina sau zahar pe masa lui Kim Kardashian?

Se stie deja, Kim Kardashian este una dintre reginele selfiurilor si nu trece o zi fara sa posteze ceva. Una dintre cele mai recente poze ar putea, insa, s-o bage in bucluc…

In fotografie, Kim apare purtand o destul de ciudata coronita impletita din flori, dar foarte multi din cei care au vazut instantaneul au remarcat si doua stranii dungi de praf alb aflate pe o masuta cu blat de marmura neagra, in planul secund. Imediat au aparut barfele, cei mai multi opinand ca este vorba despre clasicele dare de cocaina cu care ne-au obisnuit filmele americane. Kim s-a cam balbait: prima data a spus ca este vorba de niste zahar lasat neglijent pe acea masuta, pentru ca apoi sa revina si sa declare ca dungile albe faceau parte din blatul de marmura al mesei. Marmura neagra prezinta deseori asemenea „rauri” de culoare alba in componenta sa. Scandalul insa pare departe de a fi stins si cei ce cred ca este vorba de cocaina fac referire si la averea Kardashienilor, pentru care un gram sau doua de cocaina pura si l-ar putea permite oricand. Desigur, treaba este defel ilegala, dar sa vedem cat de departe se va ajunge cu acest nou scandal monden.