Scandalul divelor trecute

La scurt timp dupa ce presa din Statele Unite a publicat o scrisoare trimisa de Madonna in anii ’90, in care declara ca Sharon Stone este o actrita „incredibil de mediocra”, Stone i-a transmis vedetei cantarete ca „refuza” sa se supere pe ea.

„Trebuie sa stii ca eu sunt prietena ta. As fi vrut sa fiu un rockstar de multe ori si cateodata m-am simtit asa de mediocra precum m-ai descris tu. (…) Noi doua stim acest lucru, ca acceptarea mediocritatii personale este singurul mod de a ne cunoaste punctele forte, si astfel am ajuns fiecare ceea ce am devenit”, a scris Sharon Stone intr-un mesaj pe Facebook. Aceasta a mai transmis si ca nu e corect faptul ca unele scrisori sau alte obiecte personale sa fie publicate in presa inainte de licitatie, cu toate ca subiectul a facut deliciul media mondene, pentru ca Madonna marturisea atunci ca este nemultumita de faptul ca e comparata cu Stone in ceea ce priveste evolutia pe marele ecran. „Te iubesc si te ador si n-am sa ma supar din cauza unei intruziuni in intimitatea ta”, a mai scris actrita. Cantareata scria atunci ca nu se simte bine in propria pielesi ca are o viziune „intunecata, intunecata” despre viata. „E atat de clar si de frustrant sa citesc ca Whitney Huston are cariera in muzica pe care eu o vreau si ca Sharon Stone are cariera cinematografica pe care eu n-o voi avea niciodata” (…) Ele sunt incredibil de mediocre si mereu au aparut ca niste etaloane, ca un fel de standard pentru umilinta mea”, scria atunci Madonna.