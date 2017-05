Scandalos: Ilie Nastase, interzis la Wimbledon!

Stupida „corectitudine politica” (la care a pus umarul musculos si Serena Williams) invadeaza si tenisul. Chiar daca a fost primul lider mondial din istoria acesui sport, Ilie Nastase nu va fi invitat in Royal Box-ul de la Wimbledon. Asa a decis, transant, chiar presedintele All England Club, Philip Brook.

“Actiunile sale nu au fost foarte bune, iar noi le condamnam. In ceea ce priveste invitatia in Royal Box-ul de la Wimbledon, nu va primi una in acest an”, a spus Brook. Succint, dar usor incoerent: in urma comentariilor lui Nastase despre copilul nenascut al Serenei Williams, jucatoarea americana l-a acuzat de rasism. Treaba si dreptul ei. Ilie a fost exploziv si in partida Romania-Marea Britanie din Fed Cup si, dupa ambele episoade, s-a ales cu o suspendare provizorie din partea Federatiei Internationale de Tenis (ITF). Deci, o sanctiune oficiala, atunci ce (mai) “condamna” Philip Brook? Mai departe: Richard Lewis, director executiv al All England Club, a declarat ca Nastase „ar putea fi oprit la poarta” daca va incerca sa intre la meciuri, chiar cumparand bilet. Parca nu se face sa lasi la poarta terenurilor de la Wimbledon un fost mare jucator, dublu finalist, in 1972 si 1976, impotriva legendelor Stan Smith si Bjon Borg. Pe vremea aia alintatul Nasty avea voie sa delecteze arenele cu glumele sale, azi nu mai e „Rautacios” ci de-a dreptul rasist, misogin, sexist si alte bazaconii. Retur la Serena: cam ce parere are ITF dar si americanii cand o jucatoare de-a lor a boicotat 14 ani turneul de la Indian Wells, unde, impreuna cu sora Venus si vocalul lor tata, Richard, au acuzat spectatorii de huiduieli rasiste?