Scandalos! Cristiano Ronaldo umbla si cu femei

Dupa un sezon extenuant, insa plin de satisfactii profesionale, superstarul lui Real Madrid (circula zvonuri cum ca, in curand, ar pleca de pe Bernabeu) se afla intr-o binemeritata vacanta pe insula Formentera, in Baleare, alaturi de prieteni, dar mai ales de prietena. Care prietena, pe numele ei Georgina Rodriguez, ar fi gravida cu atacantul portughez. In 4 luni. Daca e adevarat, avem de-a face cu inca un lucru important de semnalat in ceea ce-l priveste pe CR7: Georgina (22 de ani) ar fi prima femeie care ii aduce pe lume un copil lui Cristiano, fara sa fie mama surogat. Sigur ca amatorii de barfe ieftine vor lua de buna constatarea ca fotbalistul portughez umbla si cu femei, nu doar cu barbati, insa poate ar fi cazul sa punem frana insinuarilor. Atat cele legate de orientarea sexuala a jucatorului, cat si rautatile cu privire la disperarea lui Ronaldo de a obtine trofee. Cati campioni din lumea asta, cu castiguri de zeci poate chiar sute de milioane de euro intr-un an, reusesc sa se mentina la un asemenea nivel, stagiune de stagiune, precum Cristiano Ronaldo? Ne place sau nu, Ronaldo nu e doar un mare fotbalist, ci si un profesionist desavarsit. Si mai e si tata, da?! De patru ori tata!