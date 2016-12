Scandal sexual intre Ronaldo si campionul la poker Claudio Coelho

Campionul portughez la poker, Claudio Coelho, a marturisit, in direct la TV, faptul ca a intretinut relatii intime in patul lui Ronaldo cu sora acestuia, Katia.

Katia si Claudio erau iubiti in anul 2013, iar barbatul a afirmat ca obisnuia sa intretina relatii intime cu frumoasa sa iubita in locuintele pe care Ronaldo le detine in Spania si Portugalia. Coelho a mai spus ca Dolores Aveiro, mama Katiei era la curent cu partidele amoroase pe care le intretinea fata sa. Campionul la poker a mai afirmat si ca Ronaldo s-a facut foc si para in momentul in care a aflat si ca, de atunci, a intrerupt orice relatie cu sora sa. Pe de alta parte, Katia a negat dezvaluirile facute de fostul iubit, insa a recunoscut ca nu mai vorbeste cu Ronaldo de ceva timp.