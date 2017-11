Scandal la usa casei Regelui Mihai, din Elvetia. Acuzatii grave la adresa nepotului

Incident incredibil la resedinta din Elvetia a Regelui Mihai, la care Familia Regala face referire in dupa-amiaza zilei de nume a fostului suveran, despre care s-a anuntat ca se confrunta cu o stare de sanatate precara.

Sunt acuzatii grave la adresa nepotului Regelui, fostul principe Nicolae – tanarul dezmostenit, pracit, in ianuarie 2016 – si anume aceea ca ar di incercat sa forteze usa locuintei in care se afla Regele, in incercarea de a-si vedea bunicul.

Redam in cele ce urmeaza, integral, comunicatul Casei Regale, in care se dau detalii despre acest incident:

“Biroul de Presa al Majestatii Sale Regelui Mihai I este autorizat sa transmita urmatorul comunicat:

In seara de marti, 7 noiembrie 2017, Nicolae Medforth-Mills a facut o tentativa de violare a domiciliului Majestatii Sale Regelui, la resedinta din Elvetia. Dl Medforth-Mills a fortat usa casei, implicand in incident sase persoane, dintre care trei colaboratori ai Casei Majestatii Sale.

Dl Medforth-Mills a agresat fizic si verbal trei persoane. Una dintre ele prezinta rani corporale. In final, el a fost impiedicat sa forteze intrarea in casa. Majestatea Sa a facut clar, de mai multe luni de zile, faptul ca refuza sa-si vada nepotul, lucru adus la cunostinta dlui Medforth-Mills in repetate randuri.

La incident au fost prezente trei infirmiere, venite sa trateze pe Majestatea Sa, care nu au putut sa-si faca la timp datoria. De asemenea, infirmierele au facut cunoscut ca se tem pentru integritatea lor corporala si ca vor lua in discutie la institutia lor daca vor mai veni sau nu sa-l trateze pe Rege.

Incidentul a survenit la doar o ora dupa ce Regele Mihai primise Sfanta Impartasanie de la trimisul IPS Mitropolitului Iosif.

Casa Majestatii Sale a inaintat o plangere la politia elvetiana”