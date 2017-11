Scandal la Universitatea Bucuresti pe motiv de hijab

Pana acum, pseudomigratia catre Romania nu ne-a dat mari batai de cap. Nici violuri, ca in Germania, nici cafteli interconfesionale, si nici macar cladiri religioase maculate cu inscriptii insultatoare. Totusi, un incident de la Universitatea Bucuresti ridica si la noi problema afisarii apartenetei religioase in public.

Practic, niste studente islamice care aveau capul acoperit conform religiei lor, apartinand migratiei siriene, au fost date afara de la curs. Fetele spun ca motivul a fost acela ca purtau hijab. Oare cum va fi peste 10-20 de ani? Profesorul sustine ca nu este nimic rasist in ceea ce isi doreste, si motiveaza asta prin faptul ca oricine este liber sa-si onoreze religia atat timp cat nu ii deranjeaza pe ceilalti. Acesta a tinut sa mentioneze pe blogul sau ca nici el nu apare la cursuri cu icoane sau candele pe catedra. Da, dar in codul de conduita crestina nu exista indicatii cu privire la vreun cod vestimentar obligatoriu in public, asa cum exista la musulmani. In conditiile in care imigratia spre UE pare sa nu se opreasca, probabil ca si cota de musulmani alocata Romaniei va creste, in viitor. Aceasta situatie destul de probabila genereaza o intrebare spinoasa: indiferent de cum va regla acum problema Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, purtatoarele de hijab se vor inmulti chiar si in salile de curs. Si, vorba profesorului de la Universitatea Bucuresti, oare doamnele cu parul acoperit cum ar reactiona daca un coleg ar arde un pic de tamaie, alaturi de ea?