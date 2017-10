Scandal in modeling! O adolescenta de 14 ani a defilat pe scena pana a murit

O adolescenta in varsta de 14 ani, originara din regiunea Siberia, care fusese recrutata de o agentie de modele din China, a murit de epuizare dupa un show de 13 ore desfasurat la Shanghai. Potrivit medicilor legisti, decesul a survenit ca urmare a epuizarii severe, dar si din cauza unei meningite netratate. Miercurea trecuta, Vlada Dzyuba s-a prabusit la cabine si a intrat in coma imediat dupa un spectacol maraton de moda, derulat la Shanghai. Doua zile mai tarziu, fata a decedat in spital. Ea se afla in China, intr-un stagiu de pregatire pentru modele de 3 luni. Moscova a anuntat ca va cere explicatii, cerand detalii despre conditiilor de lucru avute de tanara. Medicii chinezi spun ca Vlada suferea de meningita cronica. Oficial, fata lucra doar 3 ore pe saptamana, insa sunt voci care afirma ca ea si colegele sale erau exploatate fara mila. Inclusiv familia indurerata sustine ca fetele traiau practic ca niste slave. De altfel, Vlada si-a sunat parintii din China, si le-a spus plangand ca vrea sa se intoarca acasa. Potrivit “Siberian Times”, Vlada avea temperatura ridicata in ultima vreme, inclusiv in ziua fatidica, inainte sa paseasca pe catwalk. Mama fetei este devastata: “Ma suna si imi spunea: «Mama, sunt atat de obosita incat nu ma gandesc la nimic altceva decat sa dorm»”.