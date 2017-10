SCANDAL HIP HOP: Ramaru de la RACLA, pus pe hartuiri

Calin Ionescu, membru al trupei RACLA, poreclit Ramaru, este acuzat de hartuire, de mai multe tinere, in cadrul campaniei online #Metoo in care femeile isi povestesc experientele de hartuire sexuala sau abuz.

Calin Ionescu a fondat in 1993 trupa RACLA, aceasta fiind cea mai veche formatie hip hop din Romania. El este acuzat de mai multe femei, de hartuire. Tinerele au postat pe Facebook discutiile pe care le-au avut cu Ramaru. Dupa ce ar fi abordat o fata pe reteaua de socializare, aceasta i-a spus ca nu este un gest politicos, intrucat nu o cunoaste. “Pai hai ca nu te mai˛abordez smecherito. Ne-am vedea pe la vreo petrecere Publicis (Ramaru lucreaza in publicitate, la Centrade – n.r.), un eveniment, ceva, si iti explic atunci cum e cu politetea asta”, i-ar fi raspuns Calin Ionescu. “Uite cum sta treaba. Am vrut sa fiu simpatica si sa-ti raspund. Dar am prieten si nu prea am timp de discutii cu persoane pe care nu le cunosc personal”, spune tanara. “Mai chiar esti nesimtita, nu simpatica. De unde si pana unde ma iei tu cu ai ceva sa-mi spui ? Poti veni si cu prietenul”, este replica lui Ionescu. “Data trecuta chiar m-ai enervat. In alte conditii veneam peste tine si te calcam pe caputzul ala mic de junior copywriter (..) Nu pe bune, chiar vrei cand iti dai urmatorul check-in sa apar peste tine?”, este mesajul trimis unei alte femei, in 2013. In 2015, la evenimentul Noaptea Agentiilor, ar fi fost protagonistul unei alte scene de agresiune, potrivit relatarilor unei alte femei. “Esti pe teritoriul meu, de ce ai venit aici, aici e teritoriul meu”, striga Ionescu. “Ii spun ca e beat si ii spun sa ma lase in pace si imi varsa bautura lui in cap, apoi arunca cu paharul de plastic in capul meu in timp ce ma indepartez”, a declarat fata.