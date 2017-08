Scandal european cu oua contaminate

Romania nu este amestecata in scandalul oualor contaminate cu insecticide in vestul Europei. Substanta despre care se spune ca este la originea problemelor nu este folosita in Romania, fiind interzisa de Uniunea Europeana inca din 2010, si nici macar nu mai este produsa in plan local. Este probabil doar o incercare de a gasi un vinovat dincolo de granitele tarilor respective. Sunt acuzatii gratuite si nesustinute de dovezi. In plus, miile de controale facute anual in fermele locale nu au gasit nici o neregula, sustine Ilie Van, presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania.

Scandalul a inceput dupa ce milioane de oua au fost retrase de pe pietele din Olanda, Belgia si Germania din cauza contaminarii cu un insecticid, Fipronil, interzis in cazul produselor destinate consumului uman. Numai in Olanda au fost inchise temporar 100 de ferme. In cazul acestei tari, substanta ar fi fost cumparata din Romania, anul trecut, a sustinut publicatia The Black Sea. Insecticidul ar fi fost cumparat in 2016 de firma olandeza Chickfriend, alaturi de furnizorul belgian Poultry Vision, de la compania romaneasca Farmavet. Compania olandeza ar fi cumparat 3.000 de litri de Fiprocid, insecticid ce ar fi produs de compania Pasteur Romania, pentru suma de 108.000 euro. Acest insecticid contine, in proportie de 10%, ingredientul activ Fipronil si, ulterior, ar fi fost solicitata o cantitate mai mare, insa nu este clar daca aceasta tranzactie a mai avut loc. Substanta a fost folosita de ferme din Olanda timp de peste un an, insa autoritatile pentru siguranta alimentara din aceasta tara nu au precizat daca in toata aceasta perioada au fost vandute oua contaminate.