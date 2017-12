Sauditii deschid salile de cinema

Arabia Saudita va autoriza deschiderea cinemaurilor incepand cu anul viitor, ridicand o interdictie in vigoare de peste 35 de ani contra acestor locuri de divertisment estimate ca ”depravate” pentru ca permiteau amestecul barbatilor cu femeile.

”Este un moment cheie in cadrul dezvoltarii economiei culturale a tarii”, a declarat ministrul saudit al Culturii, Awad al-Awad, informand ca deja autoritatile se pregatesc sa emita permise de exploatare a salilor de cinema. Guvernul incearca sa promoveze diferite forme de divertisment (concerte, spectacole, cinema), in cadrul planului de reforme economice si sociale al printului mostenitor Mohammed bin Salman, in ciuda opozitiei mediilor ultraconservatoare. In ianuarie, muftiul Arabiei Saudite s-a declarat impotriva deschiderii cinemaurilor. Chiar daca salile de cinema erau interzise, cinematografia saudita incepe sa fie recunoscuta international. Comedia romantica Barakah Meets Barakah a lui Mahmoud Sabbagh a fost proiectata in acest an la Festivalul International de la Berlin, in timp ce Wadja a lui Haifaa Al-Mansour a fost, in 2013, primul film national care a participat la Oscarurile dedicate celor mai bune filme straine.