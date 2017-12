Sat german, vandut la licitatie

O licitatie pentru vanzarea satului Alwine, care nu mai are decat 15 locuitori, majoritatea pensionari, a fost organizata in Germania, pretul de pornire fiind de 125.000 de euro.

In final, satucul a fost cumparat cu 140.000 de euro. Alwine, situat la aproximativ 100 de kilometri de capitala Berlin, este pe teritoriul fostei Republici Democrate Germania, unde se afla de altfel si o fabrica, dar a fost practic parasit dupa unificarea tarii. ”Prctic nu mai este nimic de facut decat sa asteptam demolarea”, a declarat Peter Kroll, un administrator municipal. Zece case, cabane, garajuri si terenuri au fost scoase astfel la vanzare. In 2000, Alwine a fost cedat de catre societatea care gestiona bunurile mostenite de la fosta DDR catre doi frati investitori, la pretul simbolic de o marca, dar acestia nu au reusit sa stopeze declinul satului. In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, tineretul hitlerist avea tabara de antrenament in Alwine. Multi prizonieri de razboi au fost incarcerati langa Alwine. Pana la unificarea Germaniei, toate proprietatile din Alwine erau detinute de o fabrica de bricheti, cea mai veche din Europa. Dar fabrica s-a inchis in 1991 si multi oameni au plecat in Vest, cei mai multi dintre ei tineri. Niciunul nu s-a intors.