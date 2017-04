Sarbatoare e doar peste hotare pentru Iohannis

Obisnuit sa-si petreaca orice minivacanta pe tarmuri cat mai insorite si exotice, presedintele Klaus Iohannis a rezistat in tara doar in prima zi de Pasti, asta dupa ce a participat, alaturi de sotia sa, la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica “Sfanta Treime” din Sibiu.

In ceea de-a doua zi, familia prezidentiala si-a luat zborul catre Spania, intr-o ”vizita privata” care va dura pana pe 22 aprilie. Ce-i drept, nici iarna care bate din nou la usa Romaniei in aceste zile nu este de natura a-l face pe presedintele Iohannis sa-si doreasca sa mistuie ouale si cozonacii ingurgitati de Paste in mijlocul poporului pastorit. Indiferent de motive, cert este ca seful statului i-a lasat pe romani sa se zgribuleasca singuri si a taiat-o spre o destinatie mult mai insorita. Ca aceasta o fi in Spania, asa cum sustine comunicatul dat de Administratia Prezidentiala, sau mai acana si vom afla unde cu ajutorul vreunui roman indiscret care s-ar putea trezi fata-n fata cu Iohannis prin cine stie ce cotlon insorit sau aeroport vestit, vom sti probabil zilele urmatoare. Nu de alta, dar se stie inca din timpul campaniei din 2014 ca Klaus Iohannis are parte si de ghinioane.