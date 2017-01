Sarah Jessica Parker a ingenuncheat in fata Nadiei Comaneci

Nadia Comaneci a fost una dintre vedetele serii la gala decernarii Globurilor de Aur, in care se premiaza cele mai bune filme si care precede Oscarurile.

Fosta mare gimnasta romana e la mare pret si la aproape 41 de ani distanta de momentul Montreal, in care a primit primul 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice. Cunoscuta pentru rolul sau din serialul “Sex and The City”, actrita americana Sarah Jessica Parker a surprins pe toata lumea cu o plecaciune in fata Nadiei chiar pe covorul rosu. “O, Doamne! Nu cred ca exista o imagine mai reprezentativa a deceniului acela decat faptul ca te-am vazut pe tine. Acea fata perfecta si frumoasa din care nu razbatea nimic. Erai perfecta. In numele tuturor americanilor care nu au ocazia sa spuna asta: Multumesc! E o placere sa te cunosc”, a fost mesajul actritei pentru Nadia Comaneci, ajunsa la 55 de ani. “Am facut si eu acelasi lucru in fata lui Borg si Djokovic si s-a zis ca a fost o jignire pentru mine sa stau. Normal ca ma pun in fata unuia care are valoare”, si-a amintit primul lider din istoria clasamentului ATP, romanul Ilie Nastase.