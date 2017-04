Saracule, fumeaza responsabil, fumeaza sustenabil!

Nu numai ca avem un stat mic, din absolut toate punctele de vedere, necazul e si neastampararea cu care tine mortis sa arate ca e si prost la cap. Fabrici de tigari am avut noi dar le-am fumat de mult. In schimb se vaita ca e pagubit pe partea bugetara de nemiloasa contrabanda.

Ii tine isonul, printr-o curioasa lucratura de marketing, si o campanie sustinuta de un mare producator de tigari. Pe scurt, daca iei „de la negru”, vaduvesti poporul de sume colosale. Care, daca erau folosite, eram mai ceva ca nemtii, putem spune. Si statul roman, care taxeaza tigarile mai ceva ca un zapciu, si multinationalele, care castiga si ele, sa nu-l maniem pe Dracul (patronul tutunului) , sunt in jurul cozii. Dupa deranjul din decembrie 89, trageau balaoachesii de tine sa iei un pachet de tigari. Trageau degeaba. Motivul? Erau pline buticurile cu tigari bune iar lumea avea bani sa le si cumpere. Dupa ce-am “privatizat”, dupa descalecarea multinationalelor, calitatea, ah, cum sa spunem aici, s-a “adaptat” gusturilor romanilor (finuta expresie, nu-i asa?) si pe potriva veniturilor lor. Care au inceput s-o ia la vale si asa au ramas ca trend, gen. Nu si pretul tigarilor, care a inceput sa o ia la deal. Si nu se opreste nici azi. Curios e si cum pe vremea dictaturii ceausiste se aflau la vanzare si tigari ieftine, chiar foarte ieftine, se putea treaba asta. Iar acum, in plin capitalism, diferenta intre sortimente e de ordinul a 2-3 lei. “Fumatul responsabil”, “fumatul sustenabil”, iata, putem vorbi si noi corect politic. Taman corectitudinea politica o sa fie groparul UE, dar asta-i alta poveste. Geaba tinzi la preturi “vest” cand ai salarii “est”. Mai greu capitalism cu fumatori de chistoace. Dar ei, si numai ei hranesc odioasele retele de contrabandisti, pagubind buzunarele popesti ale Finantelor si multinationalelor. Din cauza lor, nenascutii copii nu vor avea autostrazi, scoli, spitale, infrastructura… Si doar vedeti cum se perpelesc, si nu mai dorm noptile, statul si multinationalele, de grija bugetului. Fumatorilor, nesimtitilor! Puneti mana si cumparati din comert, dovediti ca sunteti in stare de un sacrificiu pentru copiii copiilor copy-paste ale acestor marete idealuri! Si, dupa ce platiti, fumati dracului afara, ca acolo va e locul! Dar, hai, fie si asa. Sa facem un (enervant) exercitiu de imaginatie si sa presupunem ca romanii nu mai cumpara la negru iar in visteria finantelor intra toate birurile pe tigari. Si apoi, cine are curaj, sa mearga pe strada si sa-i convinga pe oameni ca statu-taxe-barbi de-un cot va face cu acesti bani autostrazi si alte proiecte de care s-a tot ales scrumul.