Sanii de cinci kilograme!

Lindsey Pelas este urmarita de 6,7 milioane de fani pe Instagram. Blonda voluptoasa se straduieste sa le pastreze interesul pozand in ipostaze cat mai fierbinti, dar nu ii este deloc usor.

Bustul sau ultrageneros i-a adus celebritatea, dar acum se plange ca viata i-a devenit un adevarat cosmar. Frumoasa, in varsta de 26 de ani, spune ca sanii ei sunt naturali, sunt un fel de mostenire genetica si cantaresc impreuna 5 kilograme. Blonda sexy este nevoita sa-si faca sutiene la comanda. Desi barbatii viseaza la ea pofticiosi si multe femei o invidiaza, Lindsey spune ca ceea ce pentru altii pare un dar, pentru ea este un necaz. Tanara se plange ca nu mai poate face nici sport din cauza greutatii bustului. Blonda, care a pozat in repetate randuri in reviste pentru barbati, se plange si de faptul ca lumea o judeca pentru ca are sanii prea mari. Ea a postat recent pe Instagram o fotografie cu o explicatie destul de dura: “Am invatat sa am o expresie fericita chiar si atunci cand am dureri. E interesant cum oamenii te remarca imediat, daca ai un bust generos. In acest moment ma doare spatele de innebunesc.” le-a marturist ea fanilor.