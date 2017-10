Sangele Sfantului Papa Ioan Paul al II-lea, la Bucuresti

O procesiune cu relicva si icoana Sfantului Papa Ioan Paul al II-lea va fi organizata duminica in Capitala. Procesiunea va porni de la monumentul Sfantului Papa Ioan Paul al II-lea, situat in apropierea sediului Nuntiaturii Apostolice.

Credinciosii, calugarii si calugaritele, ministrantii, preotii si episcopii se vor reuni la monument la ora 14,00. In jurul orei 14,30 se va porni spre Catedrala Sfantul Iosif unde, in jurul orei 15,00, va fi celebrata o liturghie in cinstea Sfantului Ioan Paul al II-lea. Relicva consta in cateva picaturi de sange ale Sfantului Papa si a fost daruita Catedralei Sfantul Iosif din Bucuresti la 19 mai 2011 de cardinalul Stanisław Dziwisz, actualmente arhiepiscop emerit de Cracovia (Polonia), fost secretar personal al lui Ioan Paul al II-lea. Karol Wojtyła (Papa Ioan Paul al II-lea) s-a nascut la 18 mai 1920 la Wadowice, in Polonia. A fost hirotonit preot la 1 noiembrie 1946, iar la 28 septembrie 1958 a fost consacrat episcop. Papa Paul al VI-lea l-a facut cardinal in 1967. Wojtyła a fost ales papa in conclavul din octombrie 1978, luandu-si numele Ioan Paul al II-lea. A murit la 2 aprilie 2005 la Vatican. Procesul sau de beatificare a fost deschis, in mod exceptional, la 28 iunie acelasi an, iar Papa Francisc l-a declarat sfant la 27 aprilie 2014.