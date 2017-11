Sanda Ladosi, primele declaratii dupa vizita la DIICOT. Are calitate de suspect

Dupa ce a fost audiata de procurori, la fel cum s-a intamplat si cu sotul sau, cantareata a parasit sediul DIICOT, alaturi de avocat.

Nu inainte de a explica in fata presei ca “evenimentele s-au petrecut in 2008 cand eram cu copiii acasa, casnica” si ca “nu exista niciun fel de document scris ca eu am facut ceva” si ca prezenta sa la audieri este motivata de faptul ca are calitatea de suspect in cazul instrumentat de procurori. Ladosi a mai explicat faptul ca numele sau figureaza in cazul unei firme, ca administrator si asociat si ca nu are nimic sa isi reproseze.

Cantareata a admis ca s-a speriat, dimineata, cand s-a trezit cu politia la usa. “Pentru copii mi-am facut probleme”, a recunoscut solista.

Sanda Ladosi a facut la un moment dat haz de necaz. “Cu duba am venit, imi place sa ma plimb cu duba si cu mascatii”, a glumit cantareata – director artistic al Circului Globus, raspunzand unei intrebari.

sursa foto: captura video Antena3