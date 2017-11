Sanda Ladosi, audiata la DIICOT

O informatie neasteptata s-a raspandit cu repeziciunea marti la pranz: cantareata Sanda Ladosi ar fi intrat in vizorul procurorilor Antimafia. Nu singura, ci impreuna cu sotul ei, Stefan Tache.

Mai mult, conform Antena 3, solista si barbatul alaturi de care e casatorita de circa 11 ani ar urma sa fie adusi de la domiciliul lor, la sediul DIICOT din Capitala, pentru audieri. De altfel, tot in cursul acestei zile, procurorii ar fi facut perchezitii la locuinta celor doi.

Dupa cum multi stiu deja, sotul cantaretei a fost arestat, in urma cu aproximativ 4 ani, intr-un caz de evaziune.

Pana la momentul de fata, procurorii DIICOT au anuntat ca in cursul zilei de marti s-au facut 10 perchezitii atat in Capitala, cat si in judetul Ilfov. Si ca la sediul DIICOT urmeaza sa se audieze un numar de 45 de persoane. Actiunea a vizat “destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune in forma continuata si spalare de bani in forma continuata“, au transmis reprezentantii institutiei, din comunicatul DIICOT rezultand si faptul ca “in cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2008 – 2014, doi suspecti au initiat si constituit un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune in dauna unor institutii de credit si spalare de bani, prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obtinute din activitatea infractionala, grup la care au aderat si pe care l-au sprijinit si alte persoane” si ca “in perioada 2008-2014 in baza aceleasi rezoluti infractionale, la intervale diferite de timp, suspectii, in calitate de asociati/administratori sau imputerniciti in cadrul mai multor societasi comerciale, au indus in eroare Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. I.F.N. cu ocazia incheierii si executarii a doua contracte de credit (acorduri cadrul de finantare) si 6 acte aditionale prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase (finantarea activitatii de leasing financiar) si prin folosirea de mijloace frauduloase, producandu-se o paguba de 4 344 939,50 lei“.

sursa foto: Facebook/Sanda Ladosi