Samsung isi ghiceste-n palma parola

Dupa amprentele digitale, iris sau figura, palma devine o noua parte a corpului uman de care profita fabricantii de smartphones pentru a intari securitatea acestor dispozitive. Si vanzarile, desigur.

Un brevet depus de gigantul sud-coreen arata utilizarea scanarii palmelor pentru identificare si recuperarea parolei pierdute. Este suficienta o fotografie a palmei pentru ca dispozitivul sa ofere cateva indicii pentru ghicirea parolei, literele fiind ascunse printre liniile distincte din palma. Daca aceste linii corespund fotografiei inregistrata de posesor in momentul configurarii telefonului, aparatul va furniza suficiente informatii pentru a-l ajuta pe posesor sa-si aminteasca parola. Impreuna cu acest brevet de 42 de pagini, Samsung adauga inca o modalitate de securitate suplimentara telefoanelor, care, cel putin pe hartie, pare a avea sens. Dar in ultimul timp constructorul sud-coreean nu a convins pe deplin cu diferitele sisteme de securitate, mai ales cu recunoasterea faciala, care deseori ”pacalea” dispozitivele. Or, daca fotografia unei figuri poate insela telefonul, acelasi lucru va fi si in cazul unei fotografii a palmei.